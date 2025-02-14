Bakan Ersoy Afyon’da duyurdu: Kültür Yolu Festivali projesine diğer şehirlerimizi kademeli dahil edeceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli ziyaretler ve temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar’a gitti.

Şehirde Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi ile Sandıklı’da 100. Yıl Kütüphanesi’nin açılışını yapan Ersoy, açılış töreninde yaptığı konuşmada 'Kültür Yolu Festivali’ne de değindi. Kültür Yolu Festivali’nin büyükşehirlerde devam ettiğini belirten ve "Kültür Yolu Festivali projesine diğer şehirlerimizi kademeli olarak dahil edeceğiz" diyen Bakan Ersoy, Afyonkarahisar’ın da projeye dahil edileceğini söyledi.

Şehri ziyaretinde ilk olarak Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştiren Bakan Ersoy daha sonra Afyonkarahisar Zafer Meydanı’nda bulunan Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta Ersoy’a Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı da eşlik etti. Kütüphane içerisinde bölümleri gezen Bakan Ersoy, çocuk oyun ve eğitim alanında çocuklarla sohbet etti.