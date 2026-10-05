Bakan Ersoy, Bursevi'nin Kur'an-ı Kerim tefsirini Erdoğan'a takdim etti

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Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursevi'nin eserini Rami Kütüphanesi'nde AileFest kapsamında ailelerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim ettiklerini hatırlattı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ve Bursa Valiliği işbirliğiyle, Bursevi'nin vefatının 300. yılı dolayısıyla hazırladıkları bu kıymetli yayınla, müellifin kendi el yazısıyla kaleme aldığı 16 defterlik tefsiri ilk kez tıpkıbasım olarak ilim ve kültür dünyasına kazandırdıklarını belirten Ersoy, "Bursevi'nin yaklaşık 23 yılda tamamladığı, asırlardır geniş bir coğrafyada okunan bu eseri, müellifinin kaleminden çıktığı haliyle gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kültürel mirasımızın korunmasına ve yaşatılmasına verdikleri destekler ve eserimize özel kaleme aldıkları takdim yazısıyla bu çalışmayı taçlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyoruz. Yayının hazırlanmasına katkı sunan Bursa Valimiz Sayın Erol Ayyıldız'a, ilimleri, yazıları ve sanatlarıyla çalışmamızı zenginleştiren kıymetli hocalarımız Sayın Hasan Kamil Yılmaz, Sayın İrfan Gündüz, Sayın Mustafa Kara, Sayın Mehmed Özçay, Sayın Bilal Kemikli, Sayın Ali Namlı ve Sayın Necdet Yılmaz'a, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımızın yönetici ve uzmanlarına, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İlim ve irfan dünyamızda derin izler bırakan İsmail Hakkı Bursevi'yi rahmetle anıyoruz."

Hattından cildine kadar aslına sadık bir yayın

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursevi'nin yaklaşık 23 yılda tamamladığı eserin ilk olarak Bursa Ulu Cami'de, zaman içerisinde ise Balkanlardan Anadolu'ya, Şam'dan Hicaz'a uzanan geniş bir coğrafyada okundu ve defalarca farklı dillere çevrildi.

Öte yandan Bursevi'nin el yazısıyla kaleme aldığı nüshanın bugüne kadar tıpkıbasımı yapılmamıştı. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi'nde muhafaza edilen bu nüsha, yeni yayınla birlikte özgün özellikleri korunarak okuyucuyla buluşturuldu.

Binlerce sayfadan oluşan eser, ilmi muhtevasının yanı sıra Osmanlı yazı ve kitap sanatına ilişkin taşıdığı özelliklerle de önem taşıyor.

Tıpkıbasımın hazırlık süreci tefsir, tasavvuf ve Bursevi araştırmalarında uzman isimlerden oluşan ilmi danışma ve yayın kurulunun katkılarıyla yürütüldü. Yazmanın görüntülenmesinden baskısına, kağıdından cildine kadar tüm aşamalarda alanın uzmanlarından yararlanıldı.

Eserin ölçüleri, hattı, metin düzeni ve zemin rengi dikkate alınarak gelişmiş baskı teknikleriyle hazırlanan yayın, özel bir ahşap kutu içerisinde sunuluyor. Kutunun üzerinde eserin ve müellifinin adı, hattat Mehmed Özçay'ın hat istifiyle yer alıyor.

Tıpkıbasıma, İsmail Hakkı Bursevi ve Ruhu'l-Beyan hakkındaki güncel araştırmaların sonuçlarını bir araya getiren bir inceleme kitabı da eşlik ediyor.

"Bir milletin en büyük zenginliği, sanatkarları ve edebiyatçılarıdır"

Müfessir ve şair İsmail Hakkı Bursevi'nin "Ruhu'l-Beyan fi Tefsiri'l-Kur'an" adlı eserinin müellif nüshasının tıpkıbasımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı takdim yazısı da yer aldı.

Yazısında, Bursevi'nin ilim ve düşünce tarihindeki yerine dikkati çeken Erdoğan, "Bir milletin en büyük zenginliği, iftihar kaynağı alimleri, mütefekkirleri, sanatkarları ve edebiyatçılarıdır." ifadesini kullandı.

Bursevi'yi, hayatı boyunca ilim, irfan ve hizmetten geri kalmamış büyük bir tarihi şahsiyet olarak nitelendiren Erdoğan, Bursevi'nin, tesiri Osmanlı sınırlarını aşan bir alim olduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 300. senesi hatırasına 16 defterden oluşan Ruhu'l-Beyan'ın müellif hattının defterler halinde basılmasının, Bursevi'nin, bu seneden gelecek senelere intikal edecek en önemli yadigarı olduğuna inandığını kaydetti.

Bakan Ersoy da kültürel mirasın korunmasına ve yaşatılmasına verdiği destekler ve yayına özel kaleme aldığı takdim yazısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.