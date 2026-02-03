Bakan Ersoy: Deprem bölgesinde 63 restorasyon projesi tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, asrın felaketinin üçüncü yıl dönümü öncesinde Hatay’da incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy, depremden etkilenen 11 ilde kültür varlıklarının korunması ve yeniden inşası için kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Depremin hemen ardından sahaya inilerek eserlerin tespiti, tasnifi, belgelendirilmesi ve koruma altına alınması çalışmalarının gerçekleştirildiğini ifade eden Ersoy, ağır hasarlı tarihi yapılardan çıkarılan özgün malzemelerin de restorasyon süreçlerinde kullanılmak üzere kayıt altına alındığını söyledi.

5 bin 119 yapı incelendi, 63 proje tamamlandı

Deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında 5 bin 119 taşınmazın incelendiğini belirten Ersoy, bu yapılardan 364’ünün tamamen yıkıldığını, 973’ünün ağır, 1206’sının orta ve 1036’sının hafif hasarlı olduğunu açıkladı. Hasar tespitinin ardından restorasyon ve yeniden inşa projelerinin hazırlandığını kaydeden Ersoy, 11 ilde başlatılan 63 çalışmanın tamamlandığını, 21 projenin ise devam ettiğini söyledi.

Restorasyon çalışmalarına milyarlarca liralık destek

Bakanlık tarafından restorasyon ve uygulama projeleri için yaklaşık 7,3 milyar liralık kaynak kullanıldığını belirten Ersoy, özel mülkiyetteki tescilli 1554 yapıya ise yaklaşık 2 milyar liralık proje ve uygulama desteği sağlandığını ifade etti.

109 eser yeniden ayağa kaldırıldı

Depremin vakıf eserlerinde de ciddi hasara yol açtığını belirten Ersoy, 11 ilde toplam 377 vakıf eserinin depremden etkilendiğini söyledi. Bu eserlerden 31’inin tamamen yıkıldığını aktaran Ersoy, üç yıl içinde 33’ü Hatay’da olmak üzere 109 eserin özgün haliyle restore edildiğini belirtti. Kalan 268 vakıf eserinin restorasyonunun ise haziran ayına kadar tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.