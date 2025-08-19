Bakan Ersoy duyurdu! Spotify, Türkiye'de ofis açıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spotify Başkan Yardımcısı Gustav Gylenhammar ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmenin detaylarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bakan Ersoy, yerli platform Next Sosyal üzerinden yaptığı açıklamada, "Küresel müzik endüstrisinin öncülerinden Spotify ile yaptığımız toplantıda önemli adımlar için kararlar aldık. Ülkemizin müzik ekosisteminin Spotify'dan hak ettiği desteği görmesi için kısa sürede somut ilerlemeleri birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, şirket yetkilileri ve müzik endüstrisi temsilcileriyle nasıl ortak adımlar atılacağını masaya yatıracaklarını açıklarken "Eylül ayında İstanbul'da açılışını yapacağımız Müzik Zirvesi'nden önemli sonuçlar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy aynı zamanda Türkiye'nin müzik endüstrisi, 2024 yılında büyük bir ivme kazandığını belirterek "Türk sanatçıların küresel başarısı, 2024'te 2,8 milyar yeni dinleyiciye ulaşarak dünya listelerinde rekor kırdı. Artık telif gelirlerinin yarısından fazlası Türkiye dışındaki dinleyicilerden geliyor. Genç yetenekleri ve kadın sanatçıları da destekleyecek bu güçlü iş birliği, kültürel diplomasimize de yeni bir ivme kazandıracak. Türkiye'nin zengin müzik mirasını ve kültürünü dünyaya tanıtacak bu ve benzeri adımlarda Spotify ekibiyle yakın çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Eylül'de müzik zirvesi

Spotify, bu yıl eylül ayında İstanbul'da uluslararası bir Müzik Zirvesi düzenleyecek. Zirvenin açılış konuşmasını Bakan Ersoy yapacak. Zirvede, hem Türkiye'den hem de dünyadan müzik endüstrisi temsilcileri bir araya gelecek.

Yeni yeteneklere ve kadın sanatçılara destek

Spotify, genç müzisyenler ve kadın sanatçılar için RADAR ve EQUAL programlarını devreye sokacak. Bu programlar sayesinde Türkiye'den çıkan sanatçılar küresel ölçekte daha görünür hale gelecek.