Bakan Ersoy 'Formula 1' ihalesindeki şartı açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul'da Anadolu yakası turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Ersoy, İstanbul'un 2023'te yaklaşık 17,4 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırdığını söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün portföyünde bulunan İstanbul Formula 1 sahası ihalesinin gelecek ay yapılacağını aktaran Ersoy, "İhaleye çok önemli bir şart koyduk. 2026 itibarıyla Formula1'i İstanbul'a getirme şartı koyduk. Zaten gerekli yatırımlar yapıldı. Çok iddialı firmalar da ihaleye girmek istiyor. Formula 1'i 2026'dan itibaren Türkiye'de gerçekleştirilmesini garanti eden firmaya verilecek ihale. Bu tarz organizasyonların İstanbul'a gelmesi çok çok önemli" dedi.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin ABD'den sonra dünyada en çok dizi-film ihraç eden ülke olduğunu aktararak, Türkiye'nin film sektörünün pazar yeri olması için çalışmalar yaptıklarını, 2026'dan itibaren İstanbul'un film sektörüyle çok önemli bir fuara ev sahipliği yapacağını kaydetti.