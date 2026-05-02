Bakan Ersoy: Nesiller boyu sürecek bir huzur ikliminin yol haritası

Bakan Ersoy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu belgeyi Türkiye’nin yarınlarını bugünden inşa eden stratejik bir adım olarak nitelendirdi.

Genelge ve vizyon belgesinin yalnızca mevcut ihtiyaçlara odaklanmadığını vurgulayan Ersoy, aynı zamanda nesiller boyu sürecek bir huzur ikliminin yol haritasını ortaya koyduğunu ifade etti.

Ersoy, açıklamasında, “Türkiye’nin yarınlarını bugünden inşa eden stratejik bir adım: Aile ve Nüfus On Yılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Vizyon Belgesi. Yalnızca bugünün ihtiyaçlarını belirlemiyor, nesiller boyu sürecek bir huzur ikliminin yol haritasını çiziyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesi ve desteğiyle, aileyi merkeze alan güçlü hamlelerle milletimiz için çok daha iyisini yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.