Bakan Ersoy, otel yangınında belediyenin sorumluluğuna işaret etti: 'Denetleme sorumluluğu' vurgusu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu'da 78 kişinin yangında hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

CNN Türk canlı yayınına katılan Bakan Ersoy, Bolu Belediyesi'nin eksiklerin tespitini yaptıktan sonra düzeltmesi için süre vermesi gerektiğini ifade etti.

Ersoy, "O süreden sonra düzelmediyse, işyeri açma çalışma ruhsatını düzenleyen İl Özel İdare'ye veya bir üste Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ihbarda bulunması gerekiyor. Bunu dediği andan itibaren İl Özel İdaresi, Bakanlığa bile sorma gereği duymadan hemen kapatma verecekti, ruhsatını iptal edecekti. İl Özel İdaresi ruhsatı iptal ettiği için gidip kapatabilir" dedi.

'Denetleme yetkisi itfaiyede'

Ersoy, resmi işletmelerin yangın yeterlilik belgelerini itfaiyelerden aldıklarını, itfaiyenin denetleme yetkisinin bulunduğunu belirterek "Her işletmenin, Bolu'da bu oteller olarak bakalım. İlçe belediyeleri yeterli olmadığı için yeterli olan Bolu Belediyesi. Yeterlilik belgesi geçerli olduğu sürece tekrar tekrar denetleme yetkisini itfaiyeye veriyor" ifadelerini kullandı.

'Yeterlik belgesini veren denetlemeye yetkilidir'

Ersoy, Kartalkaya'daki tüm otel ve işletmelerin itfaiye yeterlilik belgesini Bolu İtfaiyesi'nden aldığını belirterek şunları kaydetti: "Almak zorunda zaten, başka yer yok. Burada yeterlilik belgesini veren Bolu İtfaiyesi. Yeterlik belgesini veren denetlemeye yetkilidir. Yetki tartışması, yeterlilik belgesinin verildiği an ortadan kalkmış. Grand Kartal Otel, 2015'te kısım kısım almış. İl Özel İdareden almış. Geçerli bir işyeri açma çalıştırma ruhsatı var demek, itfaiye yeterlilik raporu var demektir. Lokantasına 2013'te, büfesine 2014'te almış. 2015'te bir tane daha almış. Ruhsatlar İl Özel İdaresinden alınıyor dediğim gibi."

'Bilgilendirmeleri gerekiyordu'

Turizm bakanı, en son toplantılarında valiliklere talimat verdiğini, belediyeleri kapatma işlemlerini tamamlamakta zorlamalarını istediklerini belirterke "Son 3 yılda çok etkili ve yoğun program yürütüyoruz bununla ilgili. Bütün belgeleri düzenli hale getiriyoruz. Tamamlamayanları kapatıyoruz" dedi.

Ersoy, otelde 12 Aralık 2024'te belediye tarafından eksikliklerin görüldüğünü belirterek şunları söyledi: "Yangın yeterlilik belgesi talebini geri çektiriyorsunuz. Talebi geri çektirmek yerine o belgenin verileceği İl Özel İdareyi bu konuda bilgilendirmeniz gerekiyor. Bunu yapmıyorsunuz, belgeyi geri çektirip, başka bir alana kısmi bir yangın yeterlilik belgesi veriyorsunuz. O ikinci yanlışınız zaten."