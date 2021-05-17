Bakan Ersoy Rusya'ya gidiyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bugün Moskova’ya gidiyor. Ersoy’un Rus makamlarına, Türkiye’de turizm sektöründe alınan COVID-19 önlemleri ve vaka sayılarındaki düşüşle ilgili bilgi vereceği belirtildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Rusya ziyareti başlıyor.
Rusya’nın 1 Haziran’da sona erecek Türkiye’ye yönelik uçuş yasağını kaldırıp kaldırmayacağı merakla beklenirken, resmi görüşmeler için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bugün Moskova’ya gidiyor.
Ersoy’un Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da bulunduğu heyetle birlikte Rus makamlarına, Türkiye’de turizm sektöründe alınan COVID-19 önlemleri ve vaka sayılarındaki düşüşle ilgili bilgi vereceği bildirildi.