Bakan Ersoy, Sezai Karakoç'u andı

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Üstat Sezai Karakoç'u, ebediyete irtihalinin dördüncü yıl dönümünde rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Fikirleriyle ve eserleriyle çağları aşan bir iz bırakan bu büyük mütefekkir, kalemiyle gönüllere dokunmuş, düşünceleriyle nesillere yön göstermiştir. Onun diriliş ruhu, umut ve inançla yoğrulmuş mesajları bugün hala bizlere ilham vermeye devam ediyor. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.