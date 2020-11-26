Bakan Ersoy: Sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi hazırladık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörüne ilişkin, "Yüzde 70 daralmayla yıl sonunu kapatacak gibi gözüküyor. Rakamsal boyutlara göre 15 milyondan biraz daha fazla bir yolcu, 11 milyar dolardan biraz daha fazla gelirle bu seneyi tamamlayacağız gibi gözüküyor." dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği tarafından Denizbank ana sponsorluğunda Antalya'da düzenlenen "10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi" başladı.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle dijital olarak gerçekleştirilen kongreye bağlanan Bakan Ersoy, dünya ve Türkiye turizminin çok zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Son verilere göre uluslararası turizm trafiğinde yüzde 80'lik daralma olacak gibi göründüğünü dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Rakip pazar olarak gördüğümüz Akdeniz çanağında, İspanya, Yunanistan ve AB ülkelerine baktığımızda Yunanistan yüzde 78-80 bandında, İspanya yüzde 80 bandında bir daralmayla kapatacak gibi gözüküyor. Biz de Türkiye olarak yüzde 70 daralmayla yıl sonunu kapatacağız gibi gözüküyor. Rakamsal boyutlara göre 15 milyondan biraz daha fazla bir yolcu, 11 milyar dolardan biraz daha fazla gelirle bu seneyi tamamlayacağız gibi gözüküyor."

Ersoy, Türkiye turizmindeki küçülmenin kamu ve hükümetin verdiği destekler, özel sektörle yapılan başarılı uygulamalar ve iş birliği sayesinde daha az olduğuna işaret etti.

Güvenli turizm sertifikası

Güvenli Turizm Sertifikası'nın bu iş birliğinin en büyük örneklerinden biri olduğunu belirten Ersoy, bunun dünyada en iyi şekilde disiplinli uygulanan, çok geniş kriterleri kapsayan ve dünyadaki birçok kuruluş tarafından da örnek gösterilen bir sertifikasyon programı olduğunu bildirdi.

Ersoy, sertifikasyon programının hazırlanmasına katkı sağlayanlara teşekkür ederek şunları söyledi:

"Kriterleri oluşturmakla, hatta hayata geçirmekle olmuyor. Disiplinli uygulamak gerekiyor. Kanuni yaptırımlar da getirdik. 50 oda ve üzeri konaklama tesislerinde mecburi tutuldu. Yılbaşından itibaren daha da yaygınlaştırarak 30 oda ve üzerinde zorunlu tutacağız. 'Sıkı denetliyorsunuz, cezalar kesiyorsunuz' diye şikayetler de aldık. İnanın bu tarz programlar disiplinli, doğru şekilde uygulanamazsa dünyada kabul görmüyor. Sarılarak, özverili, disiplinli şekilde, hep beraber ucundan tutarak uyguladığımız için dünyada örnek gösterilen programların başında yer aldı. Avrupa'da ilk ve tek olma özelliğine sahip. Tabii diğer ülkeler de bunu yavaş yavaş kopyalamaya çalışıyor ama bizim kriterlerimize hala ulaşamıyor, o disiplini elde edebilmiş değiller.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy,"AKM'de artık montaj aşamasındayız. Tahminimiz 2021 yılının ilk yarısında bu inşaatı tamamlayacağız." dedi.

FOX TV canlı yayınında soruları yanıtlayan Ersoy, kültür sanat dünyasında emekçilere yapılacak desteklere değindi.

Sinemada öncelikli olarak 234 projeye 46,5 milyon liranın verildiği üretim desteği paketi hazırladıklarını aktaran Ersoy, "Senarist, yapımcı, yönetmenlere 'kısa film, belgesel ve senaryo desteği' dediğimiz destek sağladık pandemi döneminde." dedi.

Etkinlik desteği denilen ve doğrudan sinema meslek birlikleri üzerinden verilen bir destek paketi daha olduğunu belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Sinemayla ilgili 76 etkinliğe 25 milyon liralık bir destek sunduk. Son olarak 'Yerli Film Gösterim Desteği' adı altında sinema salonlarına 15 milyonluk bir destek paketi hazırladık. Başvurular başladı. Anadolu’da bir veya 2 tane salonu olan işletmelere yerli film gösterim desteğiyle kaynak aktarımı sağlayacağız. Anadolu’daki sinemalar çok zor ayakta duruyor. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden birisi de sinema. Talep oluşmaya başlasa bile yapımcılar filmlerini yayınlamak istemiyorlar belli reyting endişeleriyle. O yüzden herkes yayınlarını erteliyor ve sinema salonlarında sıkıntılar var. Acil olarak bu ay itibariyle yerli film desteğini hizmete alıyoruz, yıl başı itibariyle de ödemelerini yapacağız."

Tiyatrocularla çalışma grubu oluşturuldu

Ersoy, özel tiyatroların da sorunlarına çözümler sunduklarının altını çizerek, "Geçen yıl 6,1 milyon lira olan desteklerini bu yıl üç kat artırdık ve 21,5 milyona çıkarttık, Dijital Tiyatro Projesi'yle kendilerine sunduk." dedi.

Bakan Ersoy, "Yine geçen kıştan taahhüt ettikleri projeleri vardı, onları tamamlama şartını kaldırdık, pandemi sebebiyle oyunlar durduğu ve sokağa çıkma yasakları olduğu için. Tamamlama şartını kaldırıp onlara af çıkarttık. Yine Kültür Girişim Belgesi vardı, bunu esnettik ve tiyatroların alabileceği şekle getirdik. 'Nedir bu?' diyorsanız, SGK işveren paylarında ve gelir vergisi stopajlarında işletmeciye yüzde 25'e, elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yüzde 20'ye varan indirimler sağlıyor. Bu girişim belgesini şu ana kadar 5 tanesi aldı, 3 tanesinin dosyalarını takip ediyoruz. Zaten toplasanız 20-30'a kadar çıkacağını düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Tiyatro sanatçılarının daha çok sahne sıkıntıları yaşadığına işaret eden Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Sahne işletme maliyetleri çok yüksek. O yüzden biz tiyatrolara sahne desteği altında bir program başlattık. Devlet Tiyatrolarına ait olan sahneleri 1 Aralık-15 Haziran döneminde ortak kullanmaya başladık ve iyi günler dediğimiz cuma, cumartesi ve pazar günlerini onlara bıraktık. Onlar başvurularına göre o sahneleri kullanabiliyorlar. Oradan ciddi bir destek sağladık. 'Turne Desteği' dediğimiz bir yeni paket başlattık. Anadolu'ya gelmiş sahnelerimizde özel tiyatrolarımıza turne desteği vererek, oyunlarını satın alıp oynatıyoruz. Bu da onlara ciddi bir şekilde garantili gelir almalarını sağlıyor. Bir de 'Dijital Kayıt' projesi, bu da yeni. Önümüzdeki hafta başlatacağız. Tiyatroyu oynuyorlar biz dijitale kaydediyoruz sonra kendi sitelerimizde gösteriyoruz. Bunlar için de bir bedel ödüyoruz tiyatrolara. Bunlara baktığınız zaman sadece bu turne ve dijital kayıta 15 milyon ek destek çıkaracağız. Onlara bir gelir sağlayabilmek için bir çalışma grubu oluşturduk. Bütün tiyatrolarda belli kesimleri temsil eden kişileri bu çalışma grubunun içine aldık. Gördük ki en büyük sıkıntımız iletişim. Benim başkanlığımda düzenli olarak toplanıyoruz. Zaten bu programlara da onlarla tartışarak, görüşerek onların önerilerini ciddiye alarak başladık."

KDV'nin yüzde 1 olarak ödenmesi hazirana kadar devam edecek

Ersoy, sanat galerilerine, sahne desteğinde olduğu gibi destekler sağlayacaklarına işaret ederek, "Çok kaliteli mekanları çok uygun şartlarla galerilerin kullanımına açacağız. Öyle bir destek kapsamı yapıyoruz. Genel destekte de konser olsun, tiyatro olsun KDV indirimine gidildi ve yüzde 1'e çektik KDV'sini. Bu yıl sonuna kadarki bir KDV desteği ama ben Hazine ve Maliye Bakanlığımızla konuştum, bunu da Haziran'a kadar uzatacağız. Bununla ilgili görüşmelerimiz vardı, bu da sonra açıklanacak." ifadelerini kullandı.

Müzik sektörüne de hassasiyetle yaklaştıklarını vurgulayan Ersoy, o sektördeki desteklerini şöyle anlattı:

"Müzik birlikleri MESAM, MSG ve MÜYORBİR ile bu hafta başında bir toplantı yaptık. Müzisyenleri, sanatçıları ve müzik teknisyenlerini de kapsayacak çok geniş kapsamlı olan bu projeyi büyütüp büyütüyoruz. Beklentimiz 15 bin kadar müzisyenin bu projede yer almasını sağlamak. Müzisyenlere bu şekilde destek de olmuş olacağız. Onlarla birlikte bu projeyi geliştiriyoruz ve çok kısa bir sürede de projeyi başlatıyoruz. Aralık ayı itibarı ile de ödemelerini yapmaya başlayacağız ve bir kısıtlama da koymuyoruz, bakanlık olarak. 15 bin gibi bir hedefimiz var ama sayı artarsa da pandemi sürecinde destek olmaya devam edeceğiz."