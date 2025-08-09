Bakan Ersoy: “Turizmde ülkeler değil şehirler rekabet ediyor”
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Zonguldak’taki programı kapsamında Çaycuma ilçesindeki Filyos Antik Kenti’nde ve arkeolojik alanlarda incelemede bulundu. Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım, Ersoy’a yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Daha sonra partisinin İl Başkanlığı’nda AK Parti Türkiye Buluşmaları Programı’na katılan Ersoy, özellikle kültür ve turizm alanında şehrin sahip olduğu potansiyeli doğru ve etkin şekilde yönetmenin en temel öncelikleri arasında yer aldığını dile getirerek, “Artık ülkeler arasında rekabetten ziyade kültür ve turizm alanında şehirlerin birbirleriyle rekabet ettiğini görüyoruz. Bu sebeple Zonguldak’a daha fazla turist gelmesini istiyorsak bunun için yapmamız gereken öncelikli iş, belirleyeceğimiz hedefler doğrultusunda ortak hareket etmektir” dedi.
“64 milyar dolar gelir hedefine ilerliyoruz”
Başarılı çalışmalar neticesinde Türkiye’nin turizm alanında dünyanın en üst basamaklarına çıkan konum elde ettiğini dile getiren Ersoy, “2025 yılının ilk 6 ayında turizmde gelir rekorunu kırdık. Tam 25,8 milyar dolar gelir elde edildi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %8 artış anlamına geliyor. Ziyaretçi sayımız ise 26 milyonu aştı. Yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolar gelire doğru emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu. “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde başlayan süreç, Türkiye’yi tarihi noktaya getirmiştir” diyen Ersoy, “Şunu açıkça belirtmek isterim ki Terörsüz Türkiye, kalkınmış, refahını artırmış, kardeşliğini güçlendirmiş bir Türkiye demektir. Yarım asırdır Türkiye’nin başına bela olan terör illetinden kurtulmak için tarihi dönemden geçiyoruz” ifadelerini kullandı.