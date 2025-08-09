Bakan Ersoy: “Turizmde ülkeler değil şehirler rekabet ediyor”

Daha sonra partisinin İl Başkan­lığı’nda AK Parti Türkiye Buluş­maları Programı’na katılan Ersoy, özellikle kültür ve turizm alanın­da şehrin sahip olduğu potansiyeli doğru ve etkin şekilde yönetmenin en temel öncelikleri arasında yer aldığını dile getirerek, “Artık ülke­ler arasında rekabetten ziyade kül­tür ve turizm alanında şehirlerin birbirleriyle rekabet ettiğini görü­yoruz. Bu sebeple Zonguldak’a da­ha fazla turist gelmesini istiyorsak bunun için yapmamız gereken ön­celikli iş, belirleyeceğimiz hedef­ler doğrultusunda ortak hareket etmektir” dedi.

“64 milyar dolar gelir hedefine ilerliyoruz”

Başarılı çalışmalar neticesinde Türkiye’nin turizm alanında dün­yanın en üst basamaklarına çıkan konum elde ettiğini dile getiren Er­soy, “2025 yılının ilk 6 ayında tu­rizmde gelir rekorunu kırdık. Tam 25,8 milyar dolar gelir elde edildi. Bu, geçen yılın aynı dönemine gö­re yaklaşık %8 artış anlamına ge­liyor. Ziyaretçi sayımız ise 26 mil­yonu aştı. Yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolar gelire doğru emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuş­tu. “Cumhurbaşkanımız Sayın Re­cep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli önderliğin­de başlayan süreç, Türkiye’yi tarihi noktaya getirmiştir” diyen Ersoy, “Şunu açıkça belirtmek isterim ki Terörsüz Türkiye, kalkınmış, refa­hını artırmış, kardeşliğini güçlen­dirmiş bir Türkiye demektir. Ya­rım asırdır Türkiye’nin başına be­la olan terör illetinden kurtulmak için tarihi dönemden geçiyoruz” ifadelerini kullandı.