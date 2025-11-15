Bakan Ersoy'dan ABB'nin konser maliyetlerine eleştiri: Arada çok ciddi fark var

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşların 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri tamamlandı. Milletvekillerinin konuşmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, soruları cevapladı.

Kissebükü Koyu ile Adalıyalı koylarının farklı olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Bir kere Kissebükü Adalıyalı farklı koylar. Otelinizin koyu mu oluyor diye soruyorlar ama otel birbirini görmüyor. İki koy, üç koy ötesinde birbirlerini görmüyorlar. İkisi farklı koylar. Kissebükü, Bodrum için önemli bir koydur ve biz orada gerçekten çok ciddi hem kamulaştırma hem arkeolojik çalışma yapıyoruz. Bu durumlar da bunun değerini biliyorlar.

Niçin yapıldığını da biliyorlar. Nasıl sahip çıktığımızı da biliyorlar" diye konuştu. Kültür Yolu Festivalleri kapsamında gerçekleştirilen konserlerin maliyetine ilişkin gelen soruya cevap veren Bakan Ersoy, "Türkiye Kültür Yolu Festivali Bakanlığımıza bağlı yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından organize ediliyor. Zaten bu genel müdürlük bunu organize etsin diye adı da değiştirildi. Ana işi, ana faaliyet kolu bu oldu ve Bakanlığımızın tüm faaliyetleri gibi bakın bütün harcamaları özellikle buradan yapmamızın sebebi Sayıştay denetiminde tabi olmasıdır. 'Bir denetime tabi değil sizde şeffaflık yok' diyorsunuz ya orada hepsi var" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Kültür Yolu Festivali'nde yapılan konserler arasında ciddi maliyet farkı olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ile bizim maliyetlerimiz açısından arada çok ciddi bir fark var. Bizimki çok düşük ama sebepleri de var. O zaman da anlatmaya çalıştım. O zamanki net rakam 20'de 1'di. 16 milyonun 20'de 1'i söylemiştim zaten. 800 bin lira bizim maliyetimiz ama elma ile elmayı kıyaslarsanız yani büyük konserle büyük konseri kastediyorum. Şimdi bunun içinde sahne var. Sanatçı var. Şimdi bakın burada iki tane şeyi özellikle belirtmek istiyorum. Bir, sanatçılarımıza her zaman bakın şükranlarımı sunuyorum. Bizden normal kaşe ücretlerini almıyorlar, çok düşük kaşe ücretleriyle çalışıyorlar" diye konuştu.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangına ilişkin eleştirilere cevap veren Bakan Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen işletme belgesi esaslı belge değil, aslında tamamlayıcı belge kapsamında. Yani ne demek istiyoruz, tamamlayıcı belge ne demek, esaslı belge ne demek. Siz bugün bir otel açmak istediğiniz zaman öncelikli olarak Bakanlığımız dışındaki bakanlıklardan ve ilgili yerel idarelere bağlı kurumlardan en az 7 tane belge almak zorundasınız. Önce bu belgeleri temin ediyorsunuz, sonra bu belgelerle birlikte bağlı olduğunuz yerel idareye başvuruyorsunuz. Yani belediye sınırları içindeyse belediye, değilse il özel idareye başvuruyorsunuz. Yerel idare tarafından size iş yeri açma çalışma ruhsatı veriliyor. Siz aslında oteli iş yeri açma çalışma ruhsatıyla açıyorsunuz. Yani otel hizmete giriyor, ziyaretçi almaya başlıyor, konaklamalar başlıyor" ifadelerini kullandı.