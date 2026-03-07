Bakan Ersoy'dan dev operasyon sonrası açıklama

İzmir’in Çeşme Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda, yurt dışına kaçırılmak istenen toplam 7 bin 550 sikke ve figür gümrük muhafaza ekipleri tarafından ele geçirildi. Operasyon sayesinde tarihi eserler Türkiye’den çıkarılmadan kurtarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu tür operasyonların kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaçakçılık rotaları da ortaya çıktı

Bakan Ersoy, operasyon sayesinde yalnızca eserlerin kurtarılmadığını, aynı zamanda uluslararası tarihi eser kaçakçılığına ilişkin yeni bilgilere de ulaşıldığını belirtti.

Ersoy, kültürel mirasın korunmasında müzeler, kolluk kuvvetleri ve adli mercilerin ortak çalışmasının kritik rol oynadığını ifade ederek operasyonda görev alan gümrük muhafaza ekiplerine ve Ticaret Bakanlığı’na teşekkür etti.