Bakan Ersoy’dan Dünya Türk Dili Ailesi Günü mesajı

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UNESCO'nun 15 Aralık'ı Dünya Türk Dili Ailesi Günü ilan ettiğini anımsattı.

Özbekistan'ın Semerkant şehrinde gerçekleştirilen UNESCO'nun 43. Genel Konferansı'nda alınan bu kararın, Türkiye'nin kardeş Türk devletleriyle birlikte hazırladığı ve 26 ülkenin eş sunucu olarak yer aldığı ortak bir girişim olduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Türk dillerinin görünürlüğünü artıran bu tarihi adım, ortak hafızamız olan Türk dilinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki uluslararası işbirliğini daha da güçlendirecektir. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü tüm insanlığa armağan olsun."