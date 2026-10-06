Bakan Ersoy’dan Hind Rajab mesajı: Hind’in sesi vicdanımızda yankılanmaya devam ediyor

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ailesini kabulüne eşlik ettiklerini bildirdi.

Kabul öncesinde aileyi, Kültür ve Turizm Bakanlığında ağırladıklarını aktaran Ersoy, "Hind'in sesi, hepimizin vicdanında yankılanmaya devam ediyor. Onun hatırasına sahip çıkmayı, geride bıraktığı ailesinin yanında olmayı insani bir sorumluluk olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Ülkemizde de izleyicilerle buluşan ve büyük beğeni toplayan 'Hind Rajab'ın Sesi" filmi, bir çocuğun yardım çağrısını dünyanın ortak hafızasına taşıdı. Sanatın tanıklığı, Gazze'de yaşananların unutulmasına ve unutturulmasına karşı güçlü bir ses oldu. Çocukların yaşam hakkını hiçe sayan bu zulme sessiz kalınmasını kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin halkının özgürlük ve adalet mücadelesinin yanındayız. Hind'i ve Gazze'de hayattan koparılan bütün çocukları rahmetle anıyorum. Filistinli kardeşlerimizin acısını paylaşmayı, haklı davalarının sesi olmayı sürdüreceğiz."