Bakan Ersoy'dan oyuncu Görkem Sevindik’e Filistin desteği
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, sanatçı Görkem Sevindik’in ortaya koyduğu insani duruşa destek verdiklerini belirtti.
Ersoy, dünyanın ortak vicdanıyla yükselen çağrılara tehdit diliyle karşılık verilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve buna itiraz edenleri hedef alan söylemlerin, İsrail’in hukuksuzlukta geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.
Gazze’de devam eden olaylara da değinen Ersoy, burada yaşananlara karşı ses yükseltmenin bir insanlık görevi olduğunu belirtti.
Vicdan sahibi hiç kimsenin masumların hayatını hedef alan anlayış karşısında sessiz kalmaması gerektiğini kaydeden Ersoy, hukuksuzluk, zulüm ve insanlık dışı uygulamalara karşı durmaya ve Filistin halkının haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceklerini dile getirdi.
Kıymetli sanatçımız Görkem Sevindik’in ortaya koyduğu insani duruşun yanındayız.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) April 11, 2026
