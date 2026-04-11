Google Haberler

Bakan Ersoy'dan oyuncu Görkem Sevindik’e Filistin desteği

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, sanatçı Görkem Sevindik’in ortaya koyduğu insani duruşa destek verdiklerini belirtti.

Remziye Karakuş
Ersoy, dünyanın ortak vicdanıyla yükselen çağrılara tehdit diliyle karşılık verilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve buna itiraz edenleri hedef alan söylemlerin, İsrail’in hukuksuzlukta geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

Gazze’de devam eden olaylara da değinen Ersoy, burada yaşananlara karşı ses yükseltmenin bir insanlık görevi olduğunu belirtti.

Vicdan sahibi hiç kimsenin masumların hayatını hedef alan anlayış karşısında sessiz kalmaması gerektiğini kaydeden Ersoy, hukuksuzluk, zulüm ve insanlık dışı uygulamalara karşı durmaya ve Filistin halkının haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar