Bakan Ersoy'dan oyuncu Görkem Sevindik’e Filistin desteği

Ersoy, dünyanın ortak vicdanıyla yükselen çağrılara tehdit diliyle karşılık verilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve buna itiraz edenleri hedef alan söylemlerin, İsrail’in hukuksuzlukta geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

Gazze’de devam eden olaylara da değinen Ersoy, burada yaşananlara karşı ses yükseltmenin bir insanlık görevi olduğunu belirtti.

Vicdan sahibi hiç kimsenin masumların hayatını hedef alan anlayış karşısında sessiz kalmaması gerektiğini kaydeden Ersoy, hukuksuzluk, zulüm ve insanlık dışı uygulamalara karşı durmaya ve Filistin halkının haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceklerini dile getirdi.