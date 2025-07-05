Bakan Fidan, 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Fidan, 6-7 Temmuz 2025 tarihlerinde, BRICS Dönem Başkanı Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro'da gerçekleştirilecek olan 17'nci BRICS Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen iştirak edecek.

Bakan Fidan, üye olmayan ülkelerin de davet edildiği "Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi, Ekonomik-Mali Meseleler ve Yapay Zeka" ile "Çevre, COP30 ve Küresel Sağlık" başlıklı oturumlara katılacak. Bakan Fidan, 10-11 Haziran 2024 tarihlerinde Nijniy Novgorod'da, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında gerçekleştirilen "BRICS+" oturumuna da katılmıştı.

Bakan Fidan'ın katılacağı oturumlarda, küresel sınamaların çözümünde çok taraflılık ilkesinin korunmasının ve etkinliğinin artırılmasının önemini vurgulaması ve bu çerçevede BRICS platformunun rolüne dikkati çekmesi, Türkiye'nin, Gazze başta olmak üzere, son dönemde Orta Doğu'da yaşanan krizlere yönelik ilkeli, yapıcı ve insani yaklaşımını aktarması, İsrail saldırganlığının bölgesel barış, güvenlik ve kalkınma bakımından oluşturduğu tehdidi vurgulaması, Türkiye'nin, küresel refahın ancak iş birliği, diyalog ve istikrara dayalı yaklaşımlarla sağlanabileceği, askeri çatışmaların ve ticaret savaşlarının bu hedefe hizmet etmediği yönündeki tutumunu vurgulaması bekleniyor.

Ayrıca Bakan Fidan'ın oturumda, Adil ve öngörülebilir bir uluslararası ticaret sisteminin öneminin altını çizmesi, iklim değişikliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma ve küresel sağlık konularında ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmesinin önemini vurgulaması ve Türkiye'nin bu alanlardaki somut katkılarını paylaşması ve bu bağlamda, Sıfır Atık Projesi dahil olmak üzere, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele bağlamında yürüttüğü projelere ve hazırladığı yasal düzenlemelere değinmesi, Türkiye'nin sürdürülebilir bir yapay zeka ve ileri teknoloji ekosistemi oluşturmaya yönelik vizyonunu paylaşması, küresel düzeyde yoksulluğu azaltmak, eşitsizliği gidermek ve ülkeler arasındaki kalkınmışlık uçurumunu kapatmak için daha duyarlı ve kapsayıcı bir çok taraflı sistemin gerektiğini belirtmesi öngörülüyor.

17'nci BRICS Liderler Zirvesi Zirve'nin ilk günü, üye ülkelerin katılımıyla "Barış ve Güvenlik, Küresel Yönetişim Reformu" başlıklı oturum gerçekleştirilecek. Müteakiben, Bakan Fidan'ın katılacağı oturumlarda 11 üye, 10 ortak ve Türkiye dahil 8 davetli ülkenin yanı sıra 9 uluslararası ve bölgesel kuruluş temsil edilecek. Türkiye'yle birlikte Azerbaycan, Filistin, Kenya, Kolombiya, Meksika, Şili ve Uruguay davetli ülkeler arasında bulunuyor. Oturumlar kapsamında jeopolitik konular, çok taraflılık, ekonomik gelişmeler, yapay zeka, çevre ve küresel sağlık dahil olmak üzere muhtelif başlıkların ele alınması öngörülüyor. Ayrıca Bakan Fidan'ın, zirve marjında ikili görüşmelerde bulanacağı öğrenildi.