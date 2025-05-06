Bakan Fidan, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’na davet edildi

Toplantı, Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir döneme işaret ederken bu davet de, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde izlediği kararlı politikanın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

AB adaylığı masada olabilir mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sıkça vurguladığı gibi, AB üyeliği Türkiye’nin stratejik hedefi olmayı sürdürüyor. AB liderlerinin de bu gerçeğe kayıtsız kalmadığı gözleniyor. Mevcut küresel krizler ve sınamalar, Türkiye’nin adaylık statüsünün yeniden gündeme gelmesine zemin hazırladı.

Jeopolitik belirsizliklerin arttığı, güvenlik tehditlerinin yaygınlaştığı ve ekonomik kırılganlıkların geniş coğrafyaları etkilediği bir dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin güçlendirilmesi, hem bölgesel dayanışma hem de ortak çözüm arayışları açısından kritik önem taşıyor.

Varşova’daki toplantı, Türkiye ile AB arasında yeni bir ivmenin mümkün olabileceğine dair güçlü bir işaret olarak görülüyor. Türkiye, katılım süreci dahil olmak üzere, AB ile tüm diyalog kanallarının güçlendirilmesini ve somut adımlar atılmasını sadece iki taraf için değil, Avrupa kıtasının geleceği açısından da gerekli görüyor.

Ankara, dış politika ve güvenlik başta olmak üzere tüm alanlarda diyaloğun geliştirilmesinin ortak faydaya hizmet edeceği görüşünde. Enerji güvenliği, göç yönetimi, iklim değişikliğiyle mücadele ve ticaret gibi alanlarda Türkiye’nin katkı sağlayabileceği vurgulanırken, bu konularda derinleşecek bir diyaloğun Avrupa’nın ortak refahı açısından da vazgeçilmez olduğu belirtiliyor.

Toplantının, Türkiye ile AB arasındaki stratejik vizyonun yeniden tanımlanmasına zemin hazırlaması bekleniyor.