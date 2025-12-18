Bakan Fidan, ABD'de Gazze Zirvesi'ne katılacak
Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Miami'de ABD, Mısır ve Katarlı yetkililerle Gazze toplantısına katılacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Fidan, yarın ABD, Mısır ve Katar’dan yetkililerin katılımıyla ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami şehrinde düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak.
Toplantı vesilesiyle diğer bölgesel meselelerin ele alınacağı görüşmeler de gerçekleştirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA