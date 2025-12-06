Bakan Fidan Doha'da açıkladı: Filistin barışına her türlü katkıya hazırız, gerekirse asker de göndeririz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu kapsamında basına açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Ben yıllardır Doha Forumu'na katılıyorum. Her geçen gün Doha Forumu'nun biraz daha ileri gittiğini, daha da geliştiğini görüyorum. Bu yıl bütün yıllara nazaran daha önemli bir hale geldi. Çünkü, yani gerçekten Katar bizim kardeşimiz olduğu için de gurur duyuyorum bunu ayrıca söylemekten, Katar sadece bölgesel bir arabulucu değil, artık küresel bir arabulucu oldu. Afrika'da, Güney Amerika'da çatışmaların çözümünde, son bulmasında büyük rol oynuyor, dolayısıyla Doha Forum hem dünyadaki problemleri bir araya getirmek, hem bizim bölgesel problemleri, başta Filistin, Suriye olmak üzere gündeme getirmek açısından fevkalade önemli. Burada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Katar'ın arabuluculuğunu değerlendiren Fidan, "Katar'la beraber gerçekten bölgedeki arabuluculuk için çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ama Katar'ı tebrik etmek gerekiyor. Başta Emir Sayın Şeyh Temim, Başbakan Muhammed bin Abdurrahman ve diğer arkadaşlar hepsi gerçekten çok çalışıyorlar. Bölgedeki çatışmaların durması için yıllarda faaliyet gösteriyorlar. Az önce de ifade ettim. Sadece bölgede değil, Afrika'da, Güney Amerika'daki çatışmaların durması için de çalışıyorlar. Bu açıdan Katar'ı tebrik ediyoruz" diye konuştu.

"Katar-Türkiye dostluğu, sarsılmaz bağlara sahip bir dostluk"

Türkiye-Katar ilişkilerine değinen Bakan Fidan, "Türkiye-Katar ilişkileri sarsılmaz bağlara sahip ilişkiler. Cumhurbaşkanımızla Sayın Emir arasındaki kardeşlik, liderlik ilişkisi örnek bir ilişki. Bizler bu güven ilişkisinin altında gerçekten çok önemli başarılara hep beraber imza atıyoruz. İki ülke arasında bugün bölgede çok yoğun bir iş birliği var. Birçok alanda tabii bu cereyan ediyor. Özellikle yatırım, ekonomi, teknoloji, eğitim, güvenlik, savunma bütün bu alanlarda ciddi bir iş birliği var. Tabii gelecekte de biz bu iş birliğini çok daha ileri taşıyacağız. Katar-Türkiye dostluğu, sarsılmaz bağlara sahip bir dostluk" ifadelerini kullandı.

"İsrail'in günlük yüksek miktarda ateşkes ihlali yaptığını ve yardımlara izin vermediğini görüyoruz"

Bakan Fidan, Gazze'deki ateşkesin ve gelecekteki durumunun sorulması üzerine, "Sorduğunuz soruların hepsi tamamıyla Gazze barış planının ikinci aşamasıyla alakalı konular. Bu konuda çalışmalar, tartışmalar devam etmekte. Biliyorsunuz özellikle hem barış planında hem de Birleşmiş Milletler'den geçen Güvenlik Konseyi kararında belli başlı 4 tane aslında temel organ ve işlem var. Bunlardan birincisi tabii ki ikinci aşamada yönetimin Filistinlerden oluşacak bir komiteye teslimiydi, Hamas onu yapmaya hazır. Bir polis gücünün oluşturulması, Gazze'deki polis ihtiyacını karşılamak için. Diğer taraftan Barış Kurulu'nun hayata geçmesi gerekiyor ve Barış Kurulu'na bağlı olarak da istikrar gücünün hayata geçmesi gerekiyor. Şimdi bütün bunların hayata geçmesi için çalışmaların kesintisiz devam etmesi gerekiyor. Tabii şu anda alanda birtakım sıkıntılar var. Özellikle İsrail'in günlük yüksek miktarda ateşkes ihlali yaptığını görüyoruz. Sadece ateşkes ihlali yapmakla kalmıyor, söz verdiği içeriye girmesi gereken yardımları da gerektiği miktarda ve şekilde girmesine izin vermediğini görüyoruz. Bunlar büyük bir sorun" şeklinde konuştu.

"Türkiye olarak Filistin'deki barışın hayata geçmesi için her türlü katkıyı vermeye hazırız"

Şu anda özellikle istikrar gücünün oluşturulmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini hatırlatan Fidan, "Çeşitli ülkelerle görüşüldüğünü biliyoruz. Ben daha önceki beyanlarımda da ifade ettim, Türkiye olarak biz Filistin'deki barışın hayata geçmesi için her türlü katkıyı vermeye hazırız, buna istikrar gücüne asker göndermek de dahil. Ama burada tabii ki ilgili tarafların tutumu yaklaşımı ve konsensüs önemli. Bu da dikkate almamız gereken bir husus, şimdilik görüşmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

"En büyük sıkıntımız bölgede İsrail yayılmacılığının Suriye'ye olan etkisi"

Türkiye'nin Suriye'ye desteğinin sorulması üzerine Bakan Fidan, "Devrimin başından beri Suriye hükümeti ile iş birliğimiz devam ediyor. Biliyorsunuz, sadece biz değil, bölge ülkeleri, aynı zamanda uluslararası toplum da Suriye'ye elinden geleni yardımı yapıyor ve yardım yapmaya da devam edeceğiz. Burada tabii en büyük sıkıntımız yani bölgede İsrail yayılmacılığının Suriye'ye olan etkisi, diğer ülkelere olduğu gibi. O, büyük bir risk teşkil etmekte. Onun dışında ekonomik olarak, güvenlik olarak, ticari olarak, bütün alanlarda Suriye iş birliğimizi diğer bölge ülkeleriyle birlikte beraber geliştirmeye devam edeceğiz. Suriye'nin bir takım kronik sorunları var, içeride açması gereken problemler var. Onları bölgedeki kardeşlerin yardımıyla inşallah el birliği ile aşacağız diye umuyorum" ifadelerini kullandı.