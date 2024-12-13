Bakan Fidan duyurdu: Türkiye'nin Şam elçiliği açılıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de muhaliflerin Beşar Esad yönetimini devirmesini sağlayan son haftalardaki çatışmalı süreç ve yürütülen diplomasi hakkında konuştu.

NTV'de canlı yayına katılan Fidan, Türkiye'nin süreçte çok karamsar noktalara geldiği anların bulunduğunu belirtti. Fidan, Suriye Milli Ordusu'nun kurulma sürecinden bahsederken "Suriye Milli Ordusu desteklenmeseydi, Suriye muhalefeti yok edilmekle kalmazdı, milyonlarca mülteci Türkiye'ye gelirdi" dedi.

Erdoğan'ın Esad'a çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye elini uzattığını, Esad yönetiminin kendi eksiklerini hiç konuşmak istemediğini ifade ederek "Biz kendilerinden bir şey istemeyecektik. İnsani isteklerimiz vardı. Kendi hakkını düşman olarak gördükleri için bi konulara girmediler. Rusya ve İran'ın etkisi altındaydılar ve bu aşamaya geldik" ifadelerini kullandı.

'Doha'da anlaşma sağlandı'

Fidan, Esad'ın devrilme sürecine dair şunları kaydetti: "Rejim daha önce de devrilebilirdi ancak Rusya ve İran'ın sert ve güçlü müdahaleleri olmuştu. Ancak Rusya ve İran eski şartların olmadığını ve üzerine yatırım yapılan Beşar Esad'ın bu yatırımlara değmediğini anladı ve Doha'daki toplantıda bir anlaşma sağlandı. Sonuç olarak da rejim devrildi. Biz özellikle bu geçiş sürecinin kansız olması için ihtiyatlı davrandık."

Fidan, 'terörizmin görülmediği, kitle imha silahlarıyla kimsenin işi olmadığı ve bölge ülkelerine tehdit üretmeyen kuşatıcı bir yapı istediklerini' söyledi.

Bakan, "Şam'daki yönetime biz bunları iletiyoruz. Can güvenliği oluşmuş bir Suriye'de insanlar geri dönebilirler. Biz bunları Şam'daki yönetime yansıtıyoruz. Söyledikleriyle yaptıkları örtüşüyor, iyi yoldalar" dedi.

Fidan, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği'nin yarından itibaren faaliyete geçeceğini de açıkladı.

'YPG'nin ortadan kaldırılması stratejik hedefimiz'

Bakan Fidan, Suriye'nin doğu bölgelerinde bulunan terör örgütü PYD/YPG varlığına dair şunları söyledi: "Bizim pozisyonumuz değişmedi. ABD'den ve bazı Avrupa ülkelerinden muazzam bir destek almıştır PKK. Suriyeli Muhalifler yıllardır savaşıyorlar, bundan sonra Şam'daki yönetimin atacağı adamlar neticesinde YPG'nin çok fazla bir zemin bulamayacağını düşünüyoruz. YPG'nin ortadan kaldırılması bizim stratejik hedefimiz. Biz Suriye'deki kardeşlerimizin kendi topraklarındaki tehditi elimine etmesini bekleyeceğiz. Bir an önce Suriyeli olmayan YPG içindeki unsurların ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. YPG'nin bütün komuta kademesinin de ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. Daha sonra kalanların silahlarını bırakıp yaşamayı sürdürmeleri gerekiyor."