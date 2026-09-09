Bakan Fidan Fransız mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefon görüşmesi yaptı.
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Barrot ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşla ilgili devam eden müzakereler, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa çözüm bulma çabaları, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA