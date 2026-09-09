Bakan Fidan Fransız mevkidaşı ile görüştü

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Barrot ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşla ilgili devam eden müzakereler, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa çözüm bulma çabaları, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.