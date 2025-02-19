Bakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 20-21 Şubat tarihlerinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenecek olan G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'na katılacak.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Fidan, toplantıda "Küresel Jeopolitik Durum" ve "2025’teki G20 Hedefleri: Güney Afrika Cumhuriyeti'nin G20 Dönem Başkanlığının Değerlendirilmesi, Yüksek Düzeyli Çıktılar ve G20'nin Muhasebesi" temalı oturumlarda konuşmalar yapacak.

Uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında açıklama

Bakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'nda, Gazze, Suriye, Lübnan ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında Türkiye'nin görüşlerini aktaracak ve uluslararası sistemin karşılaştığı zorluklar karşısında G20 platformunun önemine vurgu yapacak.

Fidan ayrıca, toplantı çerçevesinde MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 27. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak ve burada da bir konuşma yapacak.