Bakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 20-21 Şubat tarihlerinde Johannesburg'da gerçekleşecek G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'na katılacak. Bakan Fidan, toplantıdaki oturumlarda Türkiye'nin uluslararası ve bölgesel konulardaki tutumunu paylaşacak ve G20 platformunun önemine dikkat çekecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 20-21 Şubat tarihlerinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenecek olan G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'na katılacak.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Fidan, toplantıda "Küresel Jeopolitik Durum" ve "2025’teki G20 Hedefleri: Güney Afrika Cumhuriyeti'nin G20 Dönem Başkanlığının Değerlendirilmesi, Yüksek Düzeyli Çıktılar ve G20'nin Muhasebesi" temalı oturumlarda konuşmalar yapacak.
Uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında açıklama
Bakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'nda, Gazze, Suriye, Lübnan ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında Türkiye'nin görüşlerini aktaracak ve uluslararası sistemin karşılaştığı zorluklar karşısında G20 platformunun önemine vurgu yapacak.
Fidan ayrıca, toplantı çerçevesinde MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 27. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak ve burada da bir konuşma yapacak.