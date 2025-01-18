Bakan Fidan: Gazze’de ateşkesin kalıcılığı için takipçi olacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Görüşmenin ardından iki bakan, ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, açıklamalarında Gazze’de Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkese değinerek, “Ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte, mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze’ye acil insani yardım ulaştırılmasının takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan-Ermenistan süreci ele alındı

Toplantıda, Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldığını belirten Fidan, “Değerli kardeşim, Azerbaycan’ın haklı endişelerini dile getirdi. Türkiye olarak Azerbaycan’ın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı

Fidan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Savaşın müzakere yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, “Türkiye olarak bu yönde çabalarımızı sürdürüyoruz. Adil ve kalıcı bir barış için tüm girişimlere destek vermeye hazırız. Daha önce olduğu gibi iki taraf arasında kolaylaştırıcı bir rol üstlenmek için gerekli koşulların oluşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.