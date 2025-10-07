Bakan Fidan: Güney Kafkasya’da kalıcı barış yolunda önemli ilerleme sağlandı

Azerbaycan’da düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk dünyasının artık bölgesel dengeleri şekillendiren asli bir aktör haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

“Türk dünyası bölgesel dengeyi şekillendiren bir aktör olmalı”

Bakan Fidan, konuşmasında Türk Devletleri Teşkilatı’nın uluslararası alandaki etkisinin arttığına dikkat çekerek, “Türk Dünyası artık bölgesel dengeleri şekillendiren asli bir aktör olmalıdır. Teşkilatımızın en büyük gücü, üyeler arasındaki karşılıklı güven ve iş birliğinin derinleşmesidir” dedi.

Fidan, bölgesel sınamalar karşısında Türk dünyasının ortak hareket etmesi gerektiğini belirterek, “Daha sık bir araya gelmeli, nerede konumlanmamız gerektiğini ve hangi ortak adımları atacağımızı zamanında istişare etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Güney Kafkasya’da kalıcı barış yolunda önemli ilerleme sağlandı”

Fidan, Güney Kafkasya’daki barış sürecine değinerek, “Müşterek coğrafyamızın istikrarı için vazgeçilmez önemi haiz Güney Kafkasya’da kalıcı barışın sağlanması için önemli mesafe kat edilmiştir” dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 8 Ağustos’ta Washington’da imzalanan Ortak Bildiri’yi hatırlatan Fidan, bu gelişmenin bölgesel normalleşme açısından olumlu bir adım olduğunu ifade etti.

Fidan “Yakalanan ivmeyle, bölgede yeni ulaştırma ve haberleşme hatlarının açılmasının, tarihi İpek Yolu güzergahının canlandırılması çabalarımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

“KKTC’nin katılımı Türk dünyasının birliğini güçlendirdi”

Bakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 2022 yılında teşkilata katılmasının önemine değinerek, “Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı haksız izolasyonların kaldırılması ve haklarının tanınması, Aile Meclisimizin sorumluluğudur” dedi.

Fidan, KKTC’nin üyeliğinin Türk dünyasının dayanışmasını daha da pekiştirdiğini vurguladı.

Gazze ve Suriye vurgusu: Vicdanları yaralayan bir soykırım

Gazze’de devam eden saldırılara da değinen Fidan, “Gazze’deki soykırım hepimizin vicdanını yaralamaktadır. Kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların engelsiz erişimi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan Suriye’ye ilişkin değerlendirmesinde ise, “Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin desteklenmesine büyük önem atfediyoruz. Halkın ekonomik kalkınma yolunda desteklenmesi ve ülkenin bölünmesine dönük girişimlerin önünün alınması için çabalarımız sürecek” dedi.