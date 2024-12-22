Bakan Fidan ile Ahmed eş-Şara görüştü: 'PKK/YPG'ye Suriye’de yer yok'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi kapsamında gittiği Mısır ziyaretinin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yakında Suriye'ye gideceğini açıklamıştı.

Beklenen ziyaret bugün gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'a yaptığı ziyaret kapsamında Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile görüştü.

Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.

Görüşmenin ardından Fidan ile Ahmed eş-Şera ortak basın toplantısı düzenledi.

Ahmed eş-Şara, görüşmeye dair "Dost ülke Türkiye, devrimin başından beri Suriye halkının yanında durdu. Dışişleri Bakanı Fidan’la Suriye’nin geleceğini görüştük" dedi.

Eş-Şara, "Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

Bakan Fidan, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin her zaman yanında olacağını belirterek "Zaman bekle gör dönemi değildir. Harekete geçmeliyiz. Toprak bütünlüğü tartışılamaz. PKK/YPG'ye Suriye’de yer olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyoruz" dedi.