Bakan Fidan, Irak ve Ürdün’lü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 18 Haziran Salı günü Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre, her iki görüşmede de İsrail ile İran arasında son dönemde artan gerilim ve bu çatışmaların bölgesel etkileri ele alındı.