Bakan Fidan: İran ve ABD arasındaki anlaşmaya geri dönülmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Türkiye'nin çok güçlü ilişkilere sahip olduğuna vurgu yaparak, "Aslında şu andaki stratejik ilişkilerin temeli, rahmetli Emir Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani zamanında atıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başbakanımızdı. İki lider o dönem bu işin temelini attılar. Ben bu vesileyle tekrar hem Katar halkına başın sağ olsun diyorum. Sayın Emir'e Allah rahmet eylesin, ailesine de sabır versin. Kendisi gerçekten sadece Katar için değil, İslam dünyası için ve dünya için vizyoner bir liderdi. Çok ciddi yapıcı katkıları oldu ve şu anda hem bölgemiz hem de ötesi, katkılarından, şu anda yaptıklarından istifade ediyor" dedi.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin 2013'ten itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bölgede her konuda yapıcı rol oynadığını belirten Fidan, "Türkiye-Katar ilişkilerini sadece çok iyi bir seviyeye taşımakla kalmadılar, bu iki ülkenin ortaya çıkarttığı sinerjiyle bölgesel sorunlar nasıl yönetilebilir, onun da temelleri atılmış oldu. Biz bugün Lübnan'dan Afganistan'a, Afganistan'dan Sudan'a, Sudan'dan Gazze'ye, Filistin meselesine ve İran meselesine kadar birçok konuda Türkiye-Katar iş birliğinin ortaya koyduğu mümtaz örneğin başkaları tarafından da artık bölgede takdir edildiğini, bir örneklik ortaya koyduğunu görüyoruz" diye konuştu.

"İslam dünyasındaki ülkelerle beraber çalışmaya devam edeceğiz"

Bölgede rekabet yerine yapıcı bir iş birliğine ihtiyaç olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Fidan, "Katar da onun için çok ciddi çaba gösteriyor. Bölgemizde çok fırsat ve imkan var. Katar başta olmak üzere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman yıllardır çok ciddi ilerleme kaydediyorlar Körfez'de. Kalkınma yolunda, temel hizmetleri geliştirme yolunda, dünya standartlarında çok güçlü devletler ve şehirler oluşturdular" ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde yaşanan krizlere dikkat çeken Fidan, "En son yaşadığımız kriz, savaş krizi; şu anda maalesef hem bölge ekonomisini etkiliyor hem de işini etkiliyor. Eğer yaygınlaşma riski gösterirse gerçekten daha problemli alanlar çıkabilir. Şu anda altyapılara saldırılar olduğunu görüyoruz. Dileğimiz odur ki bir an önce İran ve Amerika arasında bir anlaşmaya tekrar dönülmesi. Pakistan'ın arabuluculuğuyla, Katar'ın yoğun katkılarıyla, Türkiye'nin de katkılarıyla bir mutabakat zaptı oluşturulmuştu. Ama daha sonra buradan uzaklaştık. Tekrar buna dönülmesi lazım" şeklinde konuştu.

Bugünkü temaslarında Katar emiri ve başbakanı ile İran-ABD krizine ilişkin görüştüğünü belirten Fidan, "Şunu memnuniyetle görüyorum, Katar yine bu krizin çözümü için bütün yapıcı teknikleri kullanarak, bütün kanalları kullanarak elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah bugünlerde iyi bir haber alırız. Türkiye de bu konuda Katar'la yakın koordinasyon içerisinde. Hem Katar'ın güvenliği, hem Katar'ın barışı, hem bölgenin güvenliği, hem bölgenin istikrarı, Türkiye'nin de çıkarına olan bir husus. Dolayısıyla hem Körfez Bölgesi'yle hem de diğer İslam dünyasındaki ülkelerle birçok konuda olduğu gibi bu meseleyle beraber çalışmaya devam edeceğiz" dedi.