Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya’nın dönem başkanlığını yaptığı 17’nci BRICS Liderler Zirvesi için Rio de Janeiro kentine geldi. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen katıldığı zirve kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, İran Dışişleri Abbas Arakçi ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alındı.