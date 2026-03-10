Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü: Türk hava sahasının ihlal edilmesi kabul edilemez

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırı Orta Doğu'da gerilimi tırmandırırken İran'dan Türkiye'ye atılan füzeler tepki yarattı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bunun kabul edilemez olduğunu bildirdi.

"Türk hava sahasının ihlal edilmesi kabul edilemez"

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Türkiye'nin buna karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğinin altını çizdi.

Bakan Fidan, tüm tarafların bölgesel güvenliği zedeleyebilecek ve siviller için risk oluşturabilecek adımlardan uzak durması gerektiğini vurguladı.

Bakan Arakçi, Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını, konuyla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapılacağını aktardı.