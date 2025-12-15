Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze Barış Planı'yla ilgili son gelişmeler değerlendirildi.