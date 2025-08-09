Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile açıklama yaptı: Türkiye ve Mısır’dan İsrail’in işgal planına karşı ortak duruş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile olan görüşmesinin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile El Alameyn’de ortak basın toplantısı düzenledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Türkiye ile Mısır’ın ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekerek Gazze’de derhal ateşkes çağrısı yaptı.

Batı Şeria ve Gazze’deki halkın zorla yerinden edilmesine karşı olduklarını belirten Abdulati, Suriye, Libya, Somali ve Sudan’da barışın öncelikli hedefleri olduğunu söyledi.

Ticarette hedef 15 milyar dolar

Bakan Fidan ise konuşmasında iki ülke ilişkilerinin Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Abdülfettah es-Sisi önderliğinde ileri bir seviyeye taşındığını belirtti.

Türkiye-Mısır ticaret hacminin 9 milyar dolara ulaştığını, hedefin 15 milyar dolar olduğunu ifade eden Fidan, Gazze konusunda Mısır ile yakın koordinasyon içinde olduklarını kaydetti.

"İsrail Gazze'yi filistinsizleştirme çabasında"

“İsrail tüm bu çabalara rağmen ateşkesi ısrarla sabote ediyor” diyen Fidan, İsrail’in Gazze’nin tamamını işgal kararını “soykırımcı bir adım” olarak niteledi. İsrail’in Filistinlileri açlığa mahkûm ederek Gazze’yi “Filistinsizleştirme” amacında olduğunu söyleyen Fidan, “Bu çabalar başarısız olacak, yok hükmündedir” dedi.

Fidan, Türkiye ve Mısır’ın İsrail’in soykırım planına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı’nı toplantıya çağırma kararı aldığını duyurdu. Gazze’ye şu ana kadar 102 bin ton insani yardım gönderdiklerini aktaran Fidan, İsrail’in sadece Filistin’e değil Lübnan ve Suriye’ye yönelik planlarının da bölgesel bir tehdit olduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, “Bu mesele artık sadece Filistinlilerin değil, tüm dünyanın meselesidir. Pes etmek yok, dünyayı harekete geçirmeliyiz. Zalim, zulmüyle tarihten silinecektir” ifadelerini kullandı.