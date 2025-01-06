Bakan Fidan: PKK’nın şiddet imparatorluğu çöküşte

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ankara’da düzenlenen 3+3 formatındaki toplantının ardından ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Suriye, PKK/YPG, DEAŞ, Gazze ve Filistin meseleleri gibi birçok kritik konu ele alındı.

"PKK'nın şiddet imparatorluğu artık çöküyor"

Bakan Fidan, terör örgütü PKK ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Kürt kardeşlerimizin asil duygularını sömürerek kurulan bu şiddet imparatorluğu artık çökmek üzere. Türkiye olarak bölgede istikrarı bozmayı hedefleyen tüm yapılara karşı mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Fidan, özellikle Suriye'deki terör gruplarına dikkat çekerek, PKK/YPG'nin mevcut durumdan faydalanmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. DEAŞ'ın da İslam toplumları için ciddi bir tehdit olduğunu ifade eden Fidan, "Sınırlarımızın ötesindeki bu belaya karşı Ürdün gibi dost ülkelerle birlikte mücadele ediyoruz" dedi.

Suriye'nin istikrarı ve yeniden inşası masadaydı

Toplantıda Suriye'deki durumun ele alındığını aktaran Fidan, Suriye'nin güvenliğinin Türkiye ve bölge ülkeleri için kritik bir mesele olduğunu söyledi. "Suriye'yi nasıl yeniden inşa edeceğiz, temel problemlerine nasıl çözüm getireceğiz? Bu sorular üzerinde çalışıyoruz. Ulaştırma, enerji, tarım ve gıda güvenliği gibi alanlarda iş birliği ile Suriye halkına destek vermeye kararlıyız" dedi.

"Türkiye'nin güvenliği bölgeyi de ilgilendirir"

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ise Türkiye’nin PKK ile mücadelesine destek verdiklerini belirtti. "Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden ne varsa bölgeyi de tehdit eder. PKK, Suriye'deki Kürtleri temsil etmiyor. Herkesin eşit haklarla yaşadığı bir Suriye istiyoruz" dedi.

Gazze ve Filistin için dayanışma mesajı

Fidan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin de Ürdün'ün bölgedeki rolüne dikkat çekerek, "Gazze’deki İsrail soykırımına karşı duruşumuz nettir. Mescid-i Aksa’nın korunmasında Ürdün’ün kritik bir rolü var" ifadelerini kullandı.