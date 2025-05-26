Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Medinskiy ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinskiy ile bir araya geldi. Ziyaret çerçevesinde Fidan’ın, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi ve Rus Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin ile de görüşmesi bekleniyor. Bakan Fidan, ayrıca Rus-Türk İş İnsanları Birliği üyeleriyle de toplantı yapacak. Yarın ise Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinskiy ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Putin tarafından kabul edilmesi bekleniyor
Bakan Fidan'ın Rusya temasları kapsamında, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi ve Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
Türk-Rus ekonomik ilişkilerinin görüşülmesi planlanıyor
Moskova temasları sırasında ayrıca Türk-Rus ekonomik ilişkilerine dair görüşmeler de planlanıyor. Bu kapsamda Bakan Fidan, Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir toplantı yapacak.
Dışişleri Bakanı Fidan, temaslarının ikinci gününde ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirecek.