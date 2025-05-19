Bakan Fidan, Sırbistan Dışişleri Bakanı Duriç ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Duriç ile Belgrad’ta bir araya geldi.

Başbaşa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.

Türkiye-Sırbistan arasındaki çok boyutlu işbirliğinin ele alındığı görüşmelerde, Türkiye'nin Balkanlar'da barış ve istikrarın muhafaza edilmesine ve bu çerçevede Sırbistan ile gelişen işbirliğine verdiği önemi vurgulayan Fidan, Bosna Hersek'teki durumun sağduyulu bir yaklaşımla ele alınmasının ve diyalog kanallarının da açık tutulmasının önemine işaret etti.

Görüşmelerde, Fidan bölgesel sınamalar karşısında bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğine dikkati çekecek ve ortak sınamalar karşısında bölgesel dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesine öncelik verilmesinin gerekliliğini de ifade etti.