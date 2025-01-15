Bakan Fidan: Suriye'nin geleceğinde teröre yer yok

Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Suriye halkının ayakta durmasına yardımcı olmalıyız. Suriye'de kapsayıcı bir siyasi sürecin tesis edilmesi önem taşıyor.

Temel kamu ve altyapı hizmetlerinin verilmesi için yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Türkiye olarak tecrübelerimizi aktarmaya hazırız.

"Halep Başkonsolosluğu 20 ocak'ta faaliyete geçecek"

12 yıllık aranın ardından Şam Büyükelçiliğimizi açtık. Halep Başkonsolosluğu 20 Ocak'ta faaliyete geçecek. THY uçuşları da yakında başlayacak. Esad rejimi Suriye'de terör örgütlerine ev sahipliği yaptı. Yeni Suriye'de terör örgütlerine yer yok. Terör örgütleriyle mücadele alanında 3. ülkelerle iş birliği alanında tecrübelerimiz var. Tüm imkanlarımızı kullanmaya hazırız.

"Türkiye'nin arzusu barış içinde yaşayacak bir Suriye'dir"

Bölgenin geleceğinde teröre yer yoktur. Bölge yeteri kadar savaşlardan çekti. Zaman artık terörden ve şiddetten arınma zamanı. Türkiye ve Suriye arasındaki dostluk bağları son derece güçlüdür. Suriye'de başlayan yeni dönemde iş birliğimiz gelişecektir. Türkiye'nin arzusu barış içinde yaşayacak bir Suriye'dir.

Heyetle yaptığımız görüşmede, yeni dönemde daha etkili ve daha hızlı neler yapabiliriz bunu görüştük. Tüm alanlarda atılması gereken adımlar var. Türkiye'nin gerek kamu gerek özel kurumlarıyla hem dayanışma hem de yardım alanında iş birliği devam edecek. Elbette kolay olmayacak. Milyonlarca yerinden edilen insan var. Önemli olan bizim bıkmadan, usanmadan sistemli olarak çalışmamız. Özellikle DEAŞ'la mücadelede neler yapılabilir bunu görüştük. Operasyonel iş birliğine ihtiyaç var."