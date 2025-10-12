Son dakika: Bakan Fidan: Suriye'nin güvenliğini Türkiye'ninkinden ayrı görmüyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerde yeni döneme işaret eden bir açıklama yaptı. Fidan, iki ülke arasında güvenlik, diplomasi ve savunma alanlarında yürütülen görüşmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Fidan, Ankara’da Türkiye ile Suriye’nin dışişleri, savunma ve istihbarat yetkililerinin bir araya geldiği görüşmenin ilişkilerde stratejik bir aşama olduğunu vurguladı.

Fidan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Suriye halkının özgürlüğe kavuşmasının ardından Suriye ile her alanda ve düzeyde kapsamlı temasları sürdürüyoruz. Suriye’nin kazanımlarının korunması ve ilerletilmesi için yakın eş güdüm ve iş birliğimizin daha da güçlendirilmesi konusunda Suriyeli kardeşlerimizle mutabıkız. Bu anlayışla, iki ülkenin Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları olarak bugün Ankara’da gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, ilişkilerimizin stratejik boyutlarını tüm yönleriyle ele almamıza imkan tanıdı. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunarak güvenliğinin tam anlamıyla temin edilmesi için atılabilecek ortak adımları ele aldık. Somut planlamalarımızı kapsamlı ve ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Suriye yönetimi karşı karşıya olduğu zorlu sınamaların üstesinden gelebilecek azim ve kararlılığa sahiptir. Suriye’nin güvenliğini, Türkiye’nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz. Bu yolda, Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."