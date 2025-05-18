Bakan Fidan, Suudi Arabistan'da! Ankara-Riyad hattında yeni dönem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da yapılacak "Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi"nin ikinci toplantısı münasebetiyle Suudi Arabistan'a gitti.

Bakan Fidan, toplantı öncesinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Riyad’da bir araya geldi. İkili Riyad’da gerçekleştirdikleri baş başa görüşmenin ardından, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 2.Toplantısı’na başkanlık etti.

İkili ilişkilerde güçlü işbirliği vurgusu

Fidan, burada yaptığı konuşmada, tarihi ve beşeri bağlarla yoğrulan Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin gücünü ve sağlamlığını, karşılaştığı sınama ve zorluklarla ispat ettiğini belirterek, "Bu çerçevede, bölgemizin ve İslam dünyasının iki önemli aktörü olan ülkelerimiz arasındaki samimi ve yakın işbirliğinin, liderlerimizin ortaya koyduğu vizyon temelinde kazandığı ivmeden memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Türkiye'nin bölgenin istikrar ve huzurunu ilgilendiren tüm konularda Suudi Arabistan'la işbirliği ve eş güdümü güçlendirmeye önem verdiğini vurgulayan Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024'te yükselişini sürdürerek 8 milyar dolara ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ticaret hacminde hedef 30 milyar dolar

Bakan Fidan, "Ortak hedeflerimiz doğrultusunda, bu yıl 10 milyar dolara, orta ve uzun vadede ise 30 milyar dolara ulaşmayı arzu ediyoruz. Ekonomilerimizin birbirlerini tamamlayıcı niteliği göz önüne alındığında, bu hedefi rahatlıkla yakalayabileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, ikili ilişkilerin kurumsal çerçevesini teşkil eden Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin, ülkeler arasındaki işbirliğinin tüm alanlarda daha da ileri taşınmasına katkı sunacağına inandığını söyledi.

Toplantı vesilesiyle, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığına bağlı Prens Suud El Faysal Diplomatik Çalışmalar Enstitüsü arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 11-12 Nisan'da Antalya'da düzenlenen İİT-Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret etmişti.