Bakan Fidan, Suudi Arabistan'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da yapılacak "Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi"nin ikinci toplantısı münasebetiyle Suudi Arabistan'a gitti.

Bakan Fidan, toplantı öncesinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Riyad’da bir araya geldi.

Toplantı münasebetiyle yapılacak görüşmelerde Fidan'ın, iki ülke arasında her alanda hızla gelişen işbirliğinin memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin Suudi Arabistan'la ticaret hacmini daha da artırmayı hedeflediğini, iki ülkenin stratejik diyaloğunun bölgesel barış ve istikrara katkı sunduğunu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) başta olmak üzere, İslam dünyasının karşı karşıya olduğu sınamalar karşısında dayanışma gösterilmesinin önem taşıdığını ve Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasının ve yeniden inşa çalışmalarının başlatılmasının öncelikli olduğunu vurgulaması öngörülüyor.

Ayrıca Fidan'ın görüşmelerde, yaptırımların kaldırılmasının Suriye'nin kalkınmasına ivme kazandıracağına, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Suriye konusunda gösterdiği dayanışmanın uluslararası toplum bakımından da teşvik edici olduğuna ve İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırmaya yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğine dikkati çekmesi planlanıyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 11-12 Nisan'da Antalya'da düzenlenen İİT-Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret etmişti.