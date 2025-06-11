Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze’deki durum ve ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildi. Görüşmede ayrıca önümüzdeki dönemde Filistin’le ilgili yapılacak toplantıların ve 21-22 Haziran'da İstanbul’da düzenlenecek olan İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nın hazırlıkları ele alındı.