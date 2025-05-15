Bakan Fidan: Texas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik ağı oluşturmamız gerekiyor

Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında selamlama konuşması yaptı. NATO'yu ilgilendiren pek çok kriz ve çatışma bulunduğuna işaret eden Fidan, birlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi görüşeceklerini paylaştı.

'Texas'tan Ankara'ya uzanan güvenlik ağı'

Fidan, transatlantik güvenliği açısından külfet paylaşımının gündemlerinde yer aldığını aktararak, "Bu bağlamda Sayın Genel Sekreter'in (Mark Rutte) vizyonunu paylaşıyoruz. İttifak çapında Texas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik ağı oluşturmamız gerekiyor" diye konuştu.

Avrupa'nın güvenlik mimarisini güçlendirmek üzere tedbirleri konuşacaklarını dile getiren Fidan, Ukrayna'ya kalıcı ve adil barışın getirilmesinin de gündemde olacağını vurguladı.

'3 yıllık ızdırabın ardından bir fırsat penceresi açıldı'

Fidan, "Türkiye, her zaman barışa ulaşabilmek için diplomatik yolu savunmuştur. 3 yıllık ızdırabın ardından bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz. İstanbul'da yürütülecek olan görüşmeler, umarım ki yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

Toplantıda sürece nasıl destek vereceklerini konuşacaklarını paylaşan Fidan, Avrupa-Atlantik güvenliğini 360 derecelik güvenlik yaklaşımıyla ele alacaklarını söyledi.

Terörle mücadelede somut dayanışma vurgusu

Terörizmin tüm müttefiklerin güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini vurgulayan Bakan Fidan, "Ayrıca bu belaya karşı dayanışmamızı somut adımlarla nasıl en iyi şekilde güçlendirebileceğimizi de tartışacağız" dedi.

Fidan, "Avrupa-Atlantik güvenliği ve savunmasının omurgası olan NATO, müttefikler arasında tüm güvenlik meselelerinde istişare, koordinasyon ve eylemde bulunmak için temel transatlantik forum olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Bugünkü toplantının ve gelecek ay Lahey'de yapılacak NATO Zirvesi'nin, İttifak'ın bu temel karakterini daha da pekiştireceğini belirten Fidan, "Türkiye olarak, bugünkü toplantının yanı sıra, 2026 yılında bir sonraki zirveye de ev sahipliği yapacak olmamız, İttifak'a ve temsil ettiği değerlere olan sarsılmaz bağlılığımızı ortaya koymaktadır" değerlendirmesini yaptı.

Rubio: Trump savaşların sona ermesini istiyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin "ABD Başkanı Donald Trump savaşların sona ermesini istiyor. Rusya ve Ukrayna ile bunu umuyor. Bu konuda önümüzdeki günlerde ne olacağını göreceğiz ancak ilerleme görmek istiyoruz." dedi.

Bugünkü toplantının önemli olduğuna işaret eden Rubio, NATO'da "hiçbir zayıf halka olmaması" için çalışmaya devam edeceklerine dikkati çekti. Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın akıllardaki en büyük mesele olduğunu söyledi.

"ABD Başkanı, savaşın sona ermesini istediğini açıkça belirtti." diye konuşan Rubio, Trump'ın savaşın sona ermesini ve kalıcı barışı sağlayacak her türlü mekanizmaya hazır olduğunu bildirdi.

Rutte'den savunma sanayisi değerlendirmeleri

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de, Trump ve ekibinin çalışmalarını takdir ettiğini belirterek, ABD yönetiminin özellikle son haftalarda Orta Doğu üzerine yoğunlaştığını, gerçekten ilerleme kaydettiğini ve ABD'nin liderliğini gösterdiğini aktardı.

Trump yönetiminin "çözümsüzlük" durumunu ortadan kaldırdığı Ukrayna'da değil, Orta Doğu ve dünyadaki birçok konuda kolektif olarak istikrarın sağlandığından emin olmaları gerektiğini vurgulayan Rutte, bunun için ABD'nin liderliğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Ülkelerin bu konuda kararlı olduklarına ancak detayların görüşülmesi gerektiğine dikkati çeken Rutte, şunları kaydetti:

"Bu çok önemli çünkü devam eden Rus tehdidi var. Çin, ordusunu şu an muazzam şekilde geliştiriyor. Terör tehdidi hala devam ediyor. Savunma sanayini de geliştirmemiz gerekiyor çünkü sadece bütçe ile henüz o noktada değiliz. NATO topraklarına olabilecek herhangi bir tehditle mücadele edebileceğimizden emin olmak için savunma sanayi üretimine ihtiyacımız var."

Aile fotoğrafı

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesi aile fotoğrafı da çekildi.