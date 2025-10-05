Bakan Fidan ve Katar Başbakanı Al Sani'den kritik Gazze görüşmesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planı görüştü.
Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planın uygulanmasıyla ilgili konular ele alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA