Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov Antalya Diploması Forumu'nda görüştü
Dördüncüsü düzenlenen Antalya Diploması Forumu'nda diplomasi trafiği ikinci günde de devam ediyor. Etkinlik kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u ağırladı. İkilinin görüşmesi yaklaşık 30 dakika sürerken Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşme yapmak üzere Bakan Fidan'ın yanından ayrıldı. Görüşmelerin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı ve olası ateşkes sürecine dair detaylar olduğu tahmin ediliyor.
Antalya Diplomasi Forumu’nun dördüncüsü yoğun temaslarla devam ediyor. Forumun ikinci gününde, diplomasi trafiğinin en dikkat çekici buluşmalarından biri, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında gerçekleşti.
Görüşme, forumun ev sahibi Türkiye ile Rusya arasındaki temasları daha da güçlendirmesi açısından önemli olarak değerlendirildi. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yeni bir görüşmeye geçti.
Diplomatik kaynaklara göre, görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşı, bölgesel gelişmeler ve olası bir ateşkes süreci gibi kritik başlıkların gündemde olduğu tahmin ediliyor.