Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov Antalya Diploması Forumu'nda görüştü

Antalya Diplomasi Forumu’nun dördüncüsü yoğun temaslarla devam ediyor. Forumun ikinci gününde, diplomasi trafiğinin en dikkat çekici buluşmalarından biri, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında gerçekleşti.

Görüşme, forumun ev sahibi Türkiye ile Rusya arasındaki temasları daha da güçlendirmesi açısından önemli olarak değerlendirildi. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yeni bir görüşmeye geçti.

Diplomatik kaynaklara göre, görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşı, bölgesel gelişmeler ve olası bir ateşkes süreci gibi kritik başlıkların gündemde olduğu tahmin ediliyor.