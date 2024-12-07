Bakan Fidan'dan ABD'li mevkidaşı Blinken'la kritik görüşme: Gündemde Suriye var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı. Suriye'deki son gelişmeler değerlendirildi.

AA'nın haberine göre görüşmede Bakan Fidan, daha önceki hataların tekrarlanmamasının önemine değinerek, gelinen noktada rejimin gerçekçi hareket edip muhalefetle diyalog kurması ve siyasi sürecin başlatılması, bölgedeki tüm aktörlerin de bu yönde yapıcı rol oynaması gerektiğinin altını çizdi.

Fidan, Blinken'a, 'Suriye'deki kaos ortamından PKK ve IŞİD gibi terör örgütlerinin istifade etmesine izin verilmemesi gerektiğini' belirtti.

Bakan Fidan ayrıca rejimin sahip olduğu kimyasal silahların bölge için risk haline dönüşmemesi konusunda gerekli tedbirlerin alınmasında fayda bulunduğunu ifade etti.

Bölgeye insani yardım ulaşmasının önemini hatırlatan Fidan, bu hususta Türkiye'nin gerekli desteği sağladığını söyledi.