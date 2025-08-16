Bakan Fidan'dan 'Alaska' diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Putin-Trump zirvesinin ardından diplomatik temaslarda bulundu. Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile görüştü. Görüşmelerde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması amacıyla yapılan çalışmalar ve bu çerçevede ABD ve Rusya Devlet Başkanları tarafından Alaska'da gerçekleştirilen toplantı ele alındı.

Bakan Fidan Lavrov ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'nın da katılımıyla kalıcı barışa ulaşmasını temenni ettiğini, Türkiye'nin üzerine düşen katkıyı vermeye hazır olduğunu belirtti.

Ukraynalı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede ise, kalıcı barışın tesisinin Ukrayna'nın da yer aldığı bir süreçle mümkün olabileceğini kaydetti.