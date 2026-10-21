Bakan Fidan'dan Belçika'ya teşekkür: İlişkilerimiz derinleşiyor

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Bakan Fidan, Belçika temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fidan, Belçika ile çok boyutlu işbirliğini daha ileriye taşımak amacıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yle birlikte Brüksel’i ziyaret ettiklerini hatırlattı.

Mayıs ayında Türkiye'de düzenlenen geniş katılımlı Ekonomik Misyon ziyaretinin ardından gerçekleştirdikleri Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı’nda karşılıklı güven ve ortak çıkarlar temelinde işbirliklerini geliştirecek somut adımlar üzerinde durduklarını belirten Fidan, Belçikalı mevkidaşı Maxime Prevot ile yaptıkları görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri etraflıca ele aldıklarını aktardı.

Fidan, şunları kaydetti:

"Belçika'yla ilişkilerimizin her alanda derinleşiyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Katkıları ve sıcak misafirperverlikleri için kıymetli dostum Prévot başta olmak üzere Belçikalı yetkililere teşekkür ediyoruz. Brüksel'de ayrıca, iş dünyası mensupları ve STK temsilcilerimiz ile bir araya geldik, European Policy Centre adlı düşünce kuruluşunda düzenlenen etkinlikte küresel meselelere dair görüşlerimizi paylaştık."

Ziyaret vesilesiyle, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas’la da görüştüklerini ifade eden Fidan, Ukrayna’daki savaş, Körfez’deki ihtilaflar ve Hürmüz Boğazı’ndaki durum ile Filistin meselesi başta olmak üzere güncel gelişmeleri değerlendirdiklerini, değişen küresel dengeler ve Avrupa’nın karşı karşıya bulunduğu güvenlik sınamaları karşısında ortak sorumluluk ve adil yük paylaşımı anlayışının önemini vurguladıklarını belirtti.

Fidan, "Türkiye olarak, Avrupa-Atlantik ailesi içindeki ortaklarımızla barış, güvenlik ve istikrar için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.