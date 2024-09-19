Bakan Fidan'dan BRICS-AB karşılaştırması: Girip göreceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda Türk dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) alternatif olarak gösterilen BRICS'e üyelik gündemine dair son durumu paylaştı.

Bakan, "AB ile bizim ekonomik entegrasyonumuz üyelikle taçlansaydı, belki biz birçok konuda bu türden bir arayışta olmayacaktık” dedi.

Fidan, BRICS'in gelecekte AB benzeri bir yapıya dönüşebileceği yönündeki soruya "Girip göreceğiz" yanıtını verdi.

Lübnan'daki saldırılar

Fidan, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılarak düzenlenen saldırılara dair "İsrail'in saldırıları adım adım Lübnan’a doğru tırmandırmaya başladığını görüyoruz." dedi.

Fidan, "Netanyahu'nun Batı desteğiyle bölgede yürüttüğü Filistin topraklarının tamamını çalma projesi devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yeni güvenlik teşkilatı geliyor

Bakan, müstakil bir siber güvenlik teşkilatı kurulmasının hükümetin gündemine getirildiğini, cumhurbaşkanının bunun artık olması gerektiğine dair bir irade koyduğunu kaydetti. Fidan, "Şu anda (İsrail'deki) fanatik zihin, aklı selimden uzak, yok etmek üzere dizayn edilmiş bir politika uyguluyor." diye konuştu.

Suriye'yle görüşmeler

Fidan, Suriye konusunda "Türkiye'nin istediği tarzda bir çözümün olması halinde diğer sorunları da Suriye’nin daha rahat çözeceğine inanıyorum” ifadesini kullandı. Bakan, Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye hazır olduğuna yönelik açıklamalarını hatırlattı.

Fidan, görüşmelerin bir süredir dolaylı olarak devam ettiğini belirterek şunları kaydetti: "İstihbari ve askeri çeşitli formatlarda görüştük. Bizim özellikle 2017'den itibaren Astana formatı ve Ruslarla yaptığımız askeri mutabakat neticesinde dondurulmuş bir savaş var artık, çatışma yok, sessszilk ortamı var. O zamandan beri belli konuların kalıcı çözümne yönelik adımlar atıması gerektiğini düşündük."

Rejim ve muhaliflerin savaşında iki tarafın kendi anlaşabilecekleri bir siyasal çerçeve görmek istediklerini söyleyen Fidan, "Türkiye ile normalleşmeden önce yurtdışındaki milyonlarca Suriyeli mülteci düşünülmeli" dedi.

'5 milyon Suriyeli daha gelirdi'

Suriyelilerin 3 milyondan fazlasının Türkiye'ye geldiğini ifade eden Fidan, "5 milyonu orada rejim kontrolü dışında yaşıyor. Biz orada belli bir sistem kurmasaydık, 5 milyon Suriyeli daha gelirdi. Orada kendilerini güvende hissetmiyorlar" diye konuştu.