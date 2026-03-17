Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği: Körfez turuna çıkıyor

Fidan, “Yarından itibaren bölge ziyaretine çıkıyorum. Bölge ülkeleriyle bir araya geleceğiz. Burada inşallah hem Cumhurbaşkanımızın konuyla ilgili mesajlarını paylaşma hem de Türkiye’nin bölgesel barışın nasıl kalıcı olacağına ilişkin değerlendirmelerini, tekliflerini paylaşmak istiyorum” dedi.

Türkiye’nin yalnızca kendi görüşleriyle değil, farklı ülkelerin değerlendirmeleriyle hareket ettiğini vurgulayan Fidan, “Sadece bizim görüşlerimiz değil, Kanadalı meslektaşımın da bana söylediği gibi birçok batılı arkadaşımızın, doğulu arkadaşlarımızın da görüşlerini aldık, değerlendirdik. Bunu diğer müttefiklerimiz de değerlendiriyor. Ve amacımız aynı” ifadelerini kullandı.

Fidan, bölgede kalıcı barışın mümkün olduğuna dikkat çekerek, “Herkesin kendisi sınırları içerisinde güvenlik ve egemenlik içinde yaşadığı Filistinlilerin de devletinin olduğu İran’ın, Arapların bizim hepimizin barış, huzur ve güven yaşadığı bir coğrafya. Bunun olabilmesi mümkün. Bu vizyonumuz var. Bunun için çalışmaya büyük bir azimle devam edeceğiz” diye konuştu.