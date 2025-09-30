Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Ferhan, Al Sani ve Safedi ile yaptığı telefon görüşmelerinde, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan ateşkes planıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisi açıklanmıştı.