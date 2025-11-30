Bakan Fidan'dan İran'da kritik temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu İran'ın başkenti Tahran'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani ile görüştü.

Görüşmede, bölgedeki güvenlik gelişmelerine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Suriye ve Gazze’deki son durum ile İsrail’in bölgeyi istikrarsızlaştıran faaliyetleri toplantının ana başlıklarını oluştururken, Fidan ve Laricani bölgesel krizlerin yönetilmesi için Ankara ve Tahran arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekti. Toplantıda ayrıca İran ve Türkiye arasında ekonomik, ticari ve transit alanlarda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik öneriler ele alındı. Taraflar, iki ülkenin mevcut kapasitesinin daha etkin şekilde kullanılabileceğini belirterek, ortak projelerin değerlendirilmesi üzerinde durdu. Görüşmede ayrıca Fidan, Laricani’yi Türkiye’ye davet etti.

Laricani’den Fidan’a Türkçe mesaj

Laricani, Fidan ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulundu. Laricani yaptığı paylaşımda, "Kendi evinize hoş geldiniz. İran ve Türkiye arasında daha fazla işbirliği umuduyla" ifadelerini kullandı.